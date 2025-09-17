Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Weight Watchers löst Deutschland-Gesellschaft auf – Programme laufen weiter

Weight Watchers löst Deutschland-Gesellschaft auf – Programme laufen weiter

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 14:50 durch Sanjo Babić
WW International Logo
WW International Logo

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die deutsche Einheit soll in die niederländische Gesellschaft verschmolzen werden. Das Unternehmen betont Kontinuität für Workshops und digitale Angebote.

Der Schritt ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung nach eng finanzierten Jahren und starkem Wettbewerb – nicht zuletzt durch medikamentenbasierte Abnehmprogramme. 

Rechtlich handelt es sich um eine Verschmelzung ohne Liquidation; operativ will die Marke präsent bleiben. Für Mitglieder zählt nun die Übergangsorganisation: Gutschriften, Ansprechpartner, Datenmigration.

Quelle: ExtremNews

