Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Solarindustrie: Meyer Burger streicht weitere Jobs in Deutschland

Solarindustrie: Meyer Burger streicht weitere Jobs in Deutschland

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 16:03 durch Sanjo Babić
Kündigung / Entlassung / Feuern (Symbolbild)

Bild: Timo Klostermeier / pixelio.de

BILD berichtet über zusätzliche Jobverluste nach den Insolvenzanträgen der deutschen Meyer-Burger-Gesellschaften. Reuters und SRF bestätigen den Kurs des Schweizer Konzerns und das Aus der Werke.

Der angeschlagene Solarhersteller Meyer Burger fährt seine deutschen Aktivitäten weiter herunter. Nach der beantragten Insolvenz der Werke in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal fallen weitere Stellen, die Fabriken sind heruntergefahren.

Der Schritt folgt auf gescheiterte Sanierungsversuche und massiven Preisdruck durch Importware. Die Schweizer Zentrale prüft Alternativen, während in Deutschland die Abwicklung voranschreitet. Branchenbeobachter sehen die Entwicklung als Menetekel für die heimische PV-Fertigung: Ohne belastbare Nachfrageprogramme und Schutzinstrumente werde Europa weiter Marktanteile verlieren. 

Quelle: ExtremNews

