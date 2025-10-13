Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Arztkontakte: Deutschland weiter in der EU-Spitze

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 10:55 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

OECD- und Eurostat-Daten weisen Deutschland bei Arztbesuchen pro Kopf regelmäßig in der europäischen Spitzengruppe aus. Gründe sind dichter Versorgungsgrad, geringe Zuzahlungen und Altersstruktur. Die Zahlen variieren je nach Erhebungsjahr und Methodik.

Im EU-Vergleich liegt Deutschland meist deutlich über dem Durchschnitt. Neben morbiditätsbedingter Nachfrage spielen Strukturfaktoren wie freie Arztwahl, kurze Wege und hohe Facharztdichte eine Rolle. Gesundheitsexperten warnen vor Überkonsum ebenso wie vor Versorgungslücken auf dem Land.

Reformvorschläge reichen von Hausarzt-Lotsen über Terminsteuerung bis zu digitaler Ersteinschätzung, um dringliche Fälle zu priorisieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


