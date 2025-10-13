Studie: Hohe Mieten bremsen Wachstum – Umzugshürden nehmen zu

Neue Analysen zeigen: drastisch gestiegene Neuvertragsmieten erschweren Mobilität und werden zum Wachstumshemmnis, berichten u. a. WELT mit Verweis auf das ifo. Marktreports von CBRE und BNP bestätigen den Trend steigender Mieten in Ballungsräumen. Die Forscher fordern schnellere Baugenehmigungen statt reiner Regulierung.

Neuabschlüsse liegen laut ifo teils deutlich über Bestandsmieten; Haushalte verharren in zu kleinen oder zu großen Wohnungen, weil Umzüge unerschwinglich werden. Das senkt die Bereitschaft, für Jobs den Standort zu wechseln – mit Folgen für Fachkräftesicherung und Produktivität.

Marktberichte registrieren zugleich Rekord-Nachfrage in Uni- und Großstädten bei historisch schwachen Baugenehmigungen. Wohnungsbauverbände fordern Bürokratieabbau, digitales Bauen und steuerliche Impulse, um Angebot und bezahlbare Mieten zu erhöhen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



