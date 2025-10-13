Commerzbank: Stellenabbau kommt voran – Fokus auf Vertrieb und IT

Die Commerzbank sieht ihren Stellenabbau im Plan, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Konzern verweist auf natürliche Fluktuation, Sozialpakete und Automatisierung. Die Umsetzung sei weit fortgeschritten.

Im Zuge des Konzernprogramms werden Prozesse gebündelt, Filialnetze angepasst und IT-Plattformen modernisiert. Die Bank will zugleich das Firmenkundengeschäft ausbauen und Erträge im Wertpapier- und Zahlungsverkehr stabilisieren.

Für die Belegschaft bleiben Qualifizierung und interne Wechsel zentral. Das Management betont, Kundenservice und Beratung sollten trotz Umbau verlässlich bleiben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



