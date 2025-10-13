DAX schließt fester – Börse blickt wieder stärker auf Risiken

Der DAX hat zum Wochenstart zugelegt; Xetra-Schlussstand: 24.387 Punkte (+0,6 %), meldet die dts Nachrichtenagentur. CMC-Markets-Strategin Christine Romar sieht nach neuen Handelsstreit-Signalen wieder mehr Nervosität an den Märkten. Bei den Rohstoffen markieren Gold und Silber Rekordregionen, berichten internationale Agenturen.

Nach dem Absturz am Freitag erholte sich der Leitindex nur verhalten. Bis zum Allzeithoch fehlen laut CMC Markets „immer noch mehr als 400 Punkte“, zugleich liegt das jüngste Tief in Reichweite – rutscht der Index darunter, könne die Korrektur „an Tempo gewinnen“. Insgesamt habe die zuvor „beinahe euphorische“ Stimmung an den Börsen einem „hohen Maß an Nervosität“ Platz gemacht, so Romar.



Als Belastungsfaktoren nennen Händler die abermals aufgeflammten US-Handelsspannungen sowie die Schwäche einzelner Zykliker. Rückenwind kam von stabileren Ölpreisen und der Suche nach sicheren Häfen – Gold sprang auf neue Höchststände. Der Euro war am Nachmittag schwächer.



Märkte kompakt (alle Werte in Euro, Umrechnung zum im Text genannten Kurs):

Euro/Dollar: 1,1570 USD je EUR (0,8643 EUR je USD).

Brent-Öl: 63,51 USD je Barrel ≈ 54,89 €.

Gold: 4.099 USD je Feinunze ≈ 3.543 € je Unze (113,9 € je g).

Silber: 51,70 USD je Feinunze ≈ 44,68 € je Unze (≈ 1.437 € je kg).

Quelle: dts Nachrichtenagentur



