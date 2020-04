Luftfahrtexpertin hält staatliche Finanzhilfe für sinnvoll

Die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler hält staatliche Finanzhilfen für Airlines für sinnvoll. Gerade im touristischen Bereich und im Luftverkehr seien viele Firmen betroffen, sagte Ziegler der Hessenschau am Donnerstag. "Der Staat leistet ja auch bei kleineren Firmen Hilfestellung."

Es sei legitim, für eine befristete Krisenzeit Unterstützung zu gewähren. "Die Lufthansa hat noch etwas Polster und Luft", so die Luftfahrtexpertin. "Ich denke aber, bei Airlines wie Condor wird es eher kritisch, weil sie sicher nicht so lange durchhalten können." Wichtig sei zudem, dass man in Europa eine einheitliche Regelung treffe. "Wie die EU den Rahmen schafft, dass bestimmte Staaten ihre Airlines stützen und wer diese Hilfe in Anspruch nehmen darf, das ist im Moment noch komplett ungelöst", sagte Ziegler.

Quelle: dts Nachrichtenagentur