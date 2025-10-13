Gewerkschaft gegen Bahn-Managerin: EVG will Nikutta absetzen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verlangt die Abberufung von DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta, meldet die dts Nachrichtenagentur. Begründet wird das mit anhaltenden Verlusten und verzögerten Reformen. Die Bahnspitze nimmt Stellungnahmen nicht öffentlich vorweg.

Aus EVG-Sicht scheitern die bisherigen Sanierungsmaßnahmen an Tempo und Zielgenauigkeit; die Güterbahn verliere Marktanteile, während Personal und Kunden verunsichert seien. Gefordert werden klare Prioritäten, ein verlässlicher Fahrzeug- und Instandhaltungsplan sowie mehr Kapazität auf dem Netz.

DB Cargo verweist auf den schwierigen Markt, Baustellen im Netz und den Übergang zu neuen Produktionskonzepten. Über personelle Konsequenzen entscheidet der Aufsichtsrat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



