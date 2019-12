Thomas-Cook-Pleite: Verbraucheranwälte drohen weiter mit Klage gegen Bundesregierung

Der Rechtsdienstleister Myright, der mehr als tausend Kunden des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook vertritt, behält sich, wie der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, trotz der Entschädigungszusage des Kabinetts juristische Schritte gegen die Bundesregierung vor.

Mitgründer Jan-Eike Andresen moniert, dass unklar bleibe, "wann und in welcher Höhe die Urlauber tatsächlich" einen Ausgleich erhielten, so das Nachrichtenmagazin. Die Verbraucherschützer haben deshalb ein Ultimatum gesetzt. Sollten bis Dienstag nächster Woche keine Zahlungen für die in Berlin bereits geltend gemachten Kosten ihrer Kunden eingehen, erwäge man "eine anschließende Klage".

Quelle: dts Nachrichtenagentur