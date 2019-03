SDF verkünden Sieg über Terrormiliz IS in Syrien

Die syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben eigenen Angaben zufolge die letzte von der Terrormiliz IS kontrollierte Ortschaft in Syrien eingenommen. "Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and 100 percent territorial defeat of ISIS", teilte der Sprecher der SDF, Mustafa Bali, am Samstag über Twitter mit.

Seit Wochen kämpfen die von den USA unterstützten SDF in Baghus im Osten Syriens gegen die verbliebenen Dschihadisten. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte am Freitag, der sogenannte IS kontrolliere kein Territorium mehr in Syrien. 2014 überrannte die Terrormiliz weite Gebiete Syriens und des Iraks. Zwischenzeitlich kontrollierten die Dschihadisten ein Gebiet, das ein Drittel von Syrien und dem Irak umfasste. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: