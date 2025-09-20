1. Bundesliga: Bayern überrollt Hoffenheim – Mainz feiert Kantersieg, Freiburg souverän

Nach übereinstimmenden Live-Daten von fussballdaten.de und kicker.de hat Bayern München am Nachmittag klar in Hoffenheim gewonnen. Reuters meldet zudem einen Kane-Dreierpack, während Mainz und Freiburg auswärts deutliche Zeichen setzten.

Die 15:30-Spiele brachten klare Ansagen im Tabellenbild. Bayern München setzte sich in Sinsheim mit 4:1 bei Hoffenheim durch – Harry Kane schnürte dabei einen Dreierpack, den Schlusspunkt setzte Serge Gnabry in der Nachspielzeit. Mainz 05 gewann in Augsburg eindrucksvoll 4:1 und präsentierte sich in beiden Halbzeiten effektiv. Freiburg holte beim formstarken Bremen einen abgeklärten 3:0-Auswärtssieg.

Der HSV feierte im Nordduell einen 2:1-Heimsieg gegen Heidenheim und stoppte damit die eigene Talfahrt. Bereits am Freitag hatte der VfB Stuttgart den bis dato starken Aufsteiger St. Pauli mit 2:0 bezwungen. Das 18:30-Spiel (Leipzig–Köln) lief zum Redaktionsschluss noch bzw. war für die Auswertung nicht relevant; Sonntagspartien sind nicht enthalten.

Die Ergebnisse bis 19:00 Uhr (vollständig):

• TSG Hoffenheim – FC Bayern München 1:4

• FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 1:4

• SV Werder Bremen – SC Freiburg 0:3

• Hamburger SV – 1. FC Heidenheim 2:1

• VfB Stuttgart – FC St. Pauli 2:0 (Fr.)

Quelle: ExtremNews



