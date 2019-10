1. Bundesliga: Bayern München verliert gegen Hoffenheim

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2 verloren.

Das erste Tor der Partie fiel in der 54. Spielminute: Dennis Geiger legte seinem Teamkollegen Sargis Adamyan auf, der den Ball sauber ins kurze Eck platzierte und damit den Führungstreffer für die Gäste erzielte. In der 73. Minute köpfte Robert Lewandowski eine Flanke des eingewechselten Thomas Müller erfolgreich ins Netz. Adamyan brachte in der 79. Minute Hoffenheim nach einer Vorlage von Robert Skov erneut in Führung.



Nach dem Sieg ist Hoffenheim mit acht Punkten auf Rang elf der Tabelle. München steht nach der Niederlage mit 14 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz.



Die Ergebnisse der parallel am Samstagnachmittag ausgetragenen Partien: SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:2, Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 1:1, SC Paderborn 07 - 1. FSV Mainz 05 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur