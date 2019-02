1. Bundesliga: Dortmund stolpert in Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sich im Montagabendspiel gegen den Tabellenführer aus Dortmund ein 0:0-Unentschieden erkämpft. Der BVB steht damit nur noch drei Punkte vor dem FC Bayern München.

Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine zähe Partie. Die Nürnberger standen in der Defensive extrem tief. Dortmund fiel es deshalb schwer, Räume zu finden. Die erste gute Chance hatten die Nürnberger. Kurz danach boten sich dem BVB plötzlich vier gute Gelegenheiten, die jedoch alle ungenutzt blieben. In der zweiten Hälfte erhöhte der BVB das Tempo, schaffte es aber nur zu selten, für wirkliche Gefahr zu sorgen. Kurz vor Schlusspfiff hatte Alcacer die Chance auf den Sieg. Doch sein Schuss verfehlte das lange Eck um wenige Zentimeter. Der BVB bleibt somit zum fünften Spiel in Folge sieglos.

