Reform in der Fußballlehrer-Ausbildung

Die Ausbildung zum Fußballlehrer wird vom DFB im Mai zum ersten Mal nach elf Jahren reformiert. Was sich dabei genau ändert, erklärt Akademie-Chef Tobias Haupt in SPORT BILD.

„Wir gehen während der Spielerkarriere auf sie zu, damit sie reinschnuppern können in den Trainerbereich oder in Management-Themen rund um ein Team“, sagt Haupt dazu, dass Kandidaten künftig frühzeitig angeworben werden sollen. „Einen Bundesliga- oder Nationalspieler können und wollen wir nicht übers Finanzielle abholen, wir müssen ihn inhaltlich begeistern“, meint Haupt. Er nennt Spieler, welche der DFB im Auge hat. „Bei den Bender-Zwillingen sieht man etwa, dass sie sich sehr für solche Themen interessieren, genau wie es bei Sebastian Kehl oder Simon Rolfes der Fall war“, so Haupt: „Auch Christoph Metzelder, Clemens Fritz, Philipp Wollscheid, Arne Friedrich, René Adler und Eugen Polanski sind hier zu nennen.“

Quelle: SPORT BILD