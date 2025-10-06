Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SPD und Grüne: Polizei ist zuständig – Skepsis beim Bundeswehr-Einsatz

SPD und Grüne: Polizei ist zuständig – Skepsis beim Bundeswehr-Einsatz

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Rot Grün (SPD, Grüne) (Symbolbild)
Rot Grün (SPD, Grüne) (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Bundeswehr stärker in die Drohnen-Abwehr einbinden. SPD- und Grünen-Politiker sehen dafür die Polizei in der Pflicht und verweisen auf enge verfassungsrechtliche Grenzen, berichten ZEIT und weitere Medien.

Die Kritiker fordern ein abgestimmtes Konzept aus Erkennung, Meldewegen und klaren Eingriffsregeln für zivile Behörden. Amtshilfe der Bundeswehr bleibe eine Ausnahme, nicht das Standardwerkzeug. Polizeigewerkschaften mahnen belastbare Technik und Ausbildung an, bevor Kompetenzen verschoben werden.

Parallel wächst der Handlungsdruck durch Vorfälle an Flughäfen und über kritischer Infrastruktur. Rechtliche Präzisierungen im Luftsicherheitsrecht stehen zur Debatte. Der Bund prüft, wie Erfassung und Abwehr rechtssicher verzahnt werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte watte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige