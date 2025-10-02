„Professionell und verhältnismäßig“ – Lob für Wiesn-Einsatz von Union und SPD

Laut dts würdigen Unions- und SPD-Vertreter das Vorgehen der Sicherheitsbehörden nach der Bombendrohung: Das Oktoberfest wurde am Abend wieder geöffnet. AP und Reuters berichten von stundenlangen Durchsuchungen, BILD nennt den Zeitpunkt 17:30 Uhr für die Wiederaufnahme.

Nach einem Drohschreiben mit Bezug zur Wiesn hatten Polizei und Spezialkräfte das Gelände geräumt, Zelte und neuralgische Punkte systematisch überprüft und die Sperrung über mehrere Stunden aufrechterhalten. Die Einsatzleitung entschied sich für eine gestufte Wiederaufnahme des Betriebs – unter verstärkter Präsenz und eng getakteten Lagebewertungen. Vertreter von Union (CDU/CSU) und SPD würdigten das besonnene, aber konsequente Vorgehen der Behörden sowie die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Veranstaltern.

Die Ereignisse fallen in eine Zeit erhöhter Sensibilität: Die Polizei verweist seit Jahren auf ein robustes Sicherheitskonzept für die Wiesn – von Zugangsmanagement und Videoaufklärung bis hin zum engen Austausch mit Landes- und Bundesbehörden. Die rasche Entwarnung und Wiederöffnung gelten in Politik und Branche als Beleg dafür, dass der Maßnahmenkatalog greift. Für die kommenden Veranstaltungstage kündigten die Verantwortlichen an, Anpassungen je nach Lagebild vorzunehmen und die Öffentlichkeit transparent zu informieren.

Quelle: ExtremNews



