Korbach-Lengefeld: Gänsemama zum zweiten Mal mit Pfeil beschossen - Zeugen gesucht

Am vergangenen Samstag wurde in Lengefeld am Wipperteich eine Kanadagans (nicht wie zunächst berichtet "Ente") mit Küken aufgefunden, die durch einen Pfeil an einem Flügel verletzt worden war. Durch einen Jagdausübungsberechtigten konnte die Gans gefangen und der Pfeil entfernt werden.

Die Gänsemama konnte anschließend ihre Küken wieder in Obhut nehmen. Leider wurde am gestrigen späten Abend erneut festgestellt, dass die Gans mit einem Pfeil beschossen wurde. Diesmal traf der Pfeil in den Hals-Brustbereich. Glücklicherweise wurde das Tier wieder nicht lebensgefährlich verletzt und der Pfeil konnte durch den JAB entfernt werden. Der Gänsemama geht es auch heute Morgen noch den Umständen entsprechend gut. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Tierquäler. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Quelle: Polizei Korbach (ots)