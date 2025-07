Jugendliche greifen zu alkoholfreien Drinks

Ein Glas mit Eiswürfeln, Minze, viel Fruchtsaft und ohne einen Tropfen Alkohol: Cocktails ohne Promille, sogenannte Mocktails, sind 2025 bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefragter denn je. Auf TikTok und Instagram kursieren tausende Rezepte und Videos, Bars erweitern ihre alkoholfreien Angebote und sogar Getränkemarken bringen eigene Linien auf den Markt.

Eine aktuelle YouGov-Umfrage* im Auftrag des Verbands der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) zeigt, wie stark sich der Trend bereits etabliert hat: Mehr als 70 Prozent der 16- bis 25-Jährigen in Deutschland haben Mocktails probiert. Weitere 13 Prozent wollen die Drinks testen, nur 14 Prozent haben kein Interesse.

Warum Mocktails so gefragt sind

Die alkoholfreien Cocktails treffen den Nerv einer Generation, die ihre Prioritäten verschiebt. Laut Shell Jugendstudie 2024 achten 83 Prozent der Jugendlichen bewusst auf ihre Gesundheit. Alkohol als Symbol für Freiheit oder Coolness verliert an Bedeutung, während gesellige Drinks gefragt bleiben. "Mocktails treffen den Zeitgeist", sagt Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des VdF. "Sie stehen für Themen, die für die Generation Z besonders wichtig sind: Gemeinschaft, Gesundheit und ein ästhetischer Lifestyle."

Fruchtsaft spielt dabei eine Hauptrolle. Für über die Hälfte der Befragten (51 Prozent) ist er mit deutlichem Abstand vor Limonade (41 Prozent) und Sirup (39 Prozent) eine der wichtigsten Zutaten. Wichtiger sind lediglich Eiswürfel und Crushed Ice, die für 65 Prozent in einen Mocktail gehören. Dennoch ist Fruchtsaft bei vielen kein Alltagsgetränk: 49 Prozent sehen ihn als gesündere Alternative zu Softdrinks, aber nur ein Viertel der Befragten trinkt ihn täglich oder mehrmals die Woche. Ein Drittel konsumiert weniger Fruchtsäfte als noch vor zwei Jahren. Der Mocktail-Boom könnte diese Entwicklung wieder umkehren.

Social-Media-Hype

Getrieben wird der Trend auch durch die Präsenz in den sozialen Medien. Unter Hashtags wie #mocktailrecipe und #sobercurious entstehen unzählige Beiträge, viele davon in der eigenen Küche. Genau hier setzt der VdF mit seiner neuen Kampagne "Mocktailmatch" an. Auf www.mocktailmatch.de sowie auf TikTok, Instagram und YouTube (@mocktailmatch) finden Interessierte Rezepte, Tutorials und Mitmachaktionen.

Datenbasis: *Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 16. und 27.07.2025 insgesamt 751 Personen befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Generation Z.

Quelle: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (ots)