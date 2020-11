Wie werde ich gut im Sex?

Länger können und mehr sexuelle Ausdauer im Bett? Das wollen viele Männer, denn im Normalfall ist das Liebespiel inklusive Akt bei den meisten Paaren schon in zwei bis drei Minuten vorbei. Wenn der Sex nicht so gut ist, muss das nicht so bleiben. Man kann man daran arbeiten, um ihn besser zu machen.