50 Jahre ADAC Tourset: Vom Kartenstapel zum digitalen Reisebegleiter

Das ADAC Tourset wird 50 Jahre alt - und bleibt ein beliebter Klassiker. Was 1975 als ADAC Tourenpaket begann, ist heute eine moderne Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Reiseplanung. Es bietet individuell zusammengestelltes Kartenmaterial, Länderinformationen, Routenvorschläge und Tipps zu Sehenswürdigkeiten, abgestimmt auf das jeweilige Reiseziel.

Mit dem Tourset gelingt eine strukturierte Vorbereitung, es bietet praktische Orientierung vor Ort und ist auch ohne Internetverbindung ein zuverlässiger Begleiter. Für viele Reisende ist es unverzichtbar, sei es zur Inspiration, als Sicherheitsfaktor oder als Ergänzung zu digitalen Hilfsmitteln.

2024 wurden 657.000 Toursets ausgegeben, im Jubiläumsjahr waren es bis Juni bereits 288.000.

Schon seit 1953 stellte der ADAC Streckenkarten für die wichtigsten Urlaubsrouten bereit. Mit der Einführung des Toursets im Jahr 1975 revolutionierte das neue Tourenpaket die Urlaubsplanung: Zusätzlich zur reinen Routenführung (die damals noch per Leuchtmarker von Hand in die Karte eingezeichnet wurde) rückten erstmals Sehenswürdigkeiten, Tipps und persönliche Interessen in den Fokus. 1991 wurde es in "Tourset" umbenannt und um spezielle Inhalte wie "Kinder an Bord" sowie neue Fernreiseziele wie Australien und Neuseeland erweitert. Ein umfassender Relaunch im Jahr 2013 sowie die Anpassung an die neue ADAC Corporate-Identity im Jahr 2018 modernisierten das Layout, das Kartenmaterial und die Bildsprache grundlegend.

Auch in der Pandemiezeit von 2020 bis 2022 mit ihren Lockdowns und Reisebeschränkungen, blieb das Tourset für viele Mitglieder eine verlässliche Informationsquelle. Heute setzt der ADAC konsequent auf die Verzahnung von Print- und Digitalwelt.

Der jüngste Schritt in diese Richtung ist das neue Tourset kompakt: ein digitaler Self-Service-Reiseführer im DIN-A4-Format. Er präsentiert zwölf Highlights pro Region und führt über QR-Codes direkt zu weiterführenden Inhalten in ADAC Maps. Der neue Service wird im diesjährigen Jubiläumsjahr als Pilotprojekt getestet und steht auf den ADAC Plattformen zum Download bereit.

Das Tourset-Portfolio umfasst über 200 Titel. Es werden klassische Urlaubsziele in Europa ebenso abgedeckt wie Spezialthemen rund um Camping- und Motorrad- Reisen. Damit bleibt das Tourset auch nach 50 Jahren ein fester Bestandteil der ADAC Reisewelt.

