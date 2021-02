Tochter von Bill Gates macht sich nach Covid-19-Impfung über Verschwörungstheorie lustig

Die älteste Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates, Jennifer, hat sich gegen das neuartige Coronavirus impfen lassen. In einer betreffenden Mitteilung in den Sozialen Medien scherzte sie in Bezug auf eine weit verbreitete Verschwörungstheorie. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "„Leider hat der Impfstoff meinen genialen Vater NICHT in mein Gehirn implantiert – wenn nur die mRNA diese Kraft hätte!“, schrieb sie auf Instagram. Die Medizinstudentin und zukünftige Ärztin Gates betonte, sie empfehle jedem, eine Impfung gegen Covid-19 für sich und seine Familie in Betracht zu ziehen, falls man die Möglichkeit dazu habe. „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto sicherer sind unsere Gemeinden für alle“, fügte sie hinzu. Bereits seit Beginn der Coronavirus-Pandemie kursieren Gerüchte über Gates' angebliche Beteiligung an der Entstehung der Krankheit. Dem Unternehmer wurde vorgeworfen, den Menschen angeblich über Corona-Impfungen Mikrochips einpflanzen lassen zu wollen, um die totale Kontrolle über die Menschheit zu erlangen. Der US-Milliardär betonte wiederum, die Verschwörungstheorien um seine Person seien zu albern, um darauf ernsthaft zu reagieren. " Quelle: SNA News (Deutschland)