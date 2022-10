Wie erfahrene Wettende dem Reiz des Online-Wettens widerstehen

Anfänger, die Wetten platzieren, verlassen sich oft auf einen glücklichen Zufall oder Glück, setzen impulsiv auf ihre eigene Gefahr und riskieren, auf erhebliche Beträge zu setzen. Als Ergebnis - verlorene Mittel und ein negatives Erlebnis. Erfahrene Wettende, bevor sie die Wetten platzieren, analysieren die Situation für eine lange Zeit und machen sich mit den Prognosen der bekanntesten Buchmacher vertraut und haben gelernt, der Versuchung zu widerstehen, vorschnelle Wetten abzuschließen.

Um das ganze Geld und den Wunsch weiter zu spielen, nicht zu verlieren, sollte verstanden werden, dass bei Sportwetten nicht nur das Glück zählt, sondern auch das Bewusstsein des Benutzers sowie sein Wissen und seine Fähigkeit, die Situation zu analysieren. Deshalb müssen Sie sich mit den Prognosen bekannter Analysten vertraut machen und auf die neuesten Spiele achten, die das Team gespielt hat.

Echte Ziele setzen

Jeder Liebhaber von Glücksspielen und Sportwetten sollte die Hauptsache wissen: Die Effektivität des Spiels kann nur aus der Ferne, nach einer Weile, beurteilt werden. Es ist notwendig, Statistiken über Wetten zu sammeln, um festzustellen, ob die gewählte Strategie korrekt ist und zu verstehen, wie viel Sie verdienen können und mit welchen Kosten (finanziell und vorübergehend).

Bevor Sie Ihre erste Wette platzieren, müssen Sie selbst entscheiden:

Wofür machen Sie das und was ist das ultimative Ziel?



Wie viel Zeit sind Sie bereit, dieser Aktivität zu widmen?



Wie viel Geld sind Sie bereit auszugeben? Und haben Sie die verfügbaren Mittel für dieses Hobby?



Wenn die Antworten offensichtlich und vernünftig sind, dann sind Sie bewusst bereit, Wetten zu platzieren und alle Fallstricke des Glücksspiels zu verstehen.

Buchmacher-Monitoring

Ein erfahrener Online-Wett-Enthusiast verfolgt immer die Nachrichten auf dem Gebiet des Glücksspiels und achtet auf:

Bewertung des Buchmachers;



Verfügbarkeit aktueller Updates;



Kontinuierliche Verbesserung der Website und der Arten von Wetten;



Verfügbarkeit von Live-Übertragungen und die Möglichkeit, eine Wette online zu platzieren;



Die Anzahl der Gewinnauszahlungen;

Verfügbarkeit neuer Boni und Treueprogramme für regelmäßige Spieler.



Monatliche Updates zu den besten Wettanbietern in Deutschland finden Sie unter zum Beispiel auf scorebetz.com, was Ihnen helfen wird, eine wirklich hochwertige Plattform zum Geldverdienen zu wählen. Die Hauptkriterien für die Auswahl von Website-Editoren sind lizenzierte Aktivitäten, stabile Gewinnauszahlungen und eine hohe Vertrauensbewertung unter Buchmachern. Das ist eine Website mit aktuellen Bewertungen und ehrlichen Rezensionen von Buchmachern.

Verarbeitung von Informationen

Ein Profi verbringt 90% seiner Zeit besser damit, Informationen zu studieren und die Arbeit von Teams zu vergleichen und zu analysieren. Impulsivität kann sehr schädlich sein, wenn sie eine Entscheidung trifft. Es erfordert Ausdauer und eine analytische Denkweise. Es ist wichtig, die Stärken und Schwächen jedes Spielers der Mannschaft zu kennen, wie gefährlich dieser oder jener Gegner für ihn ist. Um die richtige Entscheidung zu treffen, müssen Sie alle Ereignisse im Leben des Teams und jedes Spielers verfolgen, um die Geschichte der Spiele zu kennen.

Bild: Symbolbild

Tabu für professionelle Wettende



Ein erfahrener Spieler wird nie ein Minus spielen. Daher ist eines der ernsthaften "Nein" die Verwendung von Kreditmitteln für Zinssätze oder ein Darlehen, um eine weitere Einzahlung zu tätigen. Jedes Spiel um echtes Geld ist ein großes Risiko, daher liegt die finanzielle Selbstkontrolle in Ihrer persönlichen Verantwortung, von welcher Richtung Ihr materieller Zustand abhängt.

Tabu für Wetten auf Ihr Lieblingsteam. Ja, Sie können Ihr Team im Stadion oder vor Fernsehbildschirmen aufrichtig unterstützen, aber wenn es um Geld geht, kann übermäßige Emotionalität schädlich sein. Und dein Lieblingsteam aufzustellen ist ineffizient. In einer internen Konfrontation zwischen den Favoriten und einem Team, das wirklich eine höhere Gewinnchance hat, ist es notwendig, sich von Intelligenz und analytischen Daten leiten zu lassen.

Strategien zur Budgetkontrolle

Jeder versteht, dass es nicht immer möglich sein wird, zu gewinnen. Erfahrene Spieler behaupten, dass Finanzmanagementsysteme helfen können, die Einzahlung richtig zu verwalten und immer schwarze Zahlen zu schreiben. Dies ist keine Garantie für den Sieg, sondern eine gute Hilfe für Wettende.





Bild: Symbolbild

Die beliebtesten Strategien sind:



Millers Finanzmanagement



Kelly-Kriterium



Martingale-Strategie



Festverzinsung von der Bank



Fester Einsatzbetrag

Manchmal ist es besser, nicht vor dem Spiel zu wetten, sondern im Live-Modus zu spielen und während des Spiels eine Prognose zu treffen. Die ersten Minuten des Spiels können die Entscheidung des Spielers verändern und ihn davor schützen, Berechnungen im Voraus zu verlieren. Auch Wetten während des Spiels ermöglichen es Ihnen, Ihre Prognosen anzupassen und Verluste im Falle eines Misserfolgs zu minimieren.

Wetten Sie nicht auf alle Spiele hintereinander. Es ist besser, nur die Ereignisse auszuwählen, bei denen Vertrauen in ein positives Ergebnis besteht. Es ist nicht wünschenswert, auf freundschaftliche Treffen zu wetten, da der Trainer in ihnen eine Reservemannschaft aufstellen und experimentelle Schemata ausprobieren kann, so dass das Ergebnis extrem unerwartet sein kann.

Es wird auch nicht empfohlen, auf Ereignisse mit einem unter 1,1 Quote zu achten. Die Höhe der Gewinne wird unbedeutend sein, und im Falle eines Verlustes wird der Verlust von Geld ziemlich signifikant sein.

Sportwetten sind ein schwieriges, aber interessantes Hobby. Nehmen Sie es ernst und vielleicht werden Wetten eine zusätzliche Einnahmequelle für Sie sein.

----