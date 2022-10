Das Geschäft mit dem Dampf

Selbst eingeschworene Raucher steigen immer mehr auf die neuen E-Zigaretten um. Es ist die neue Art zu rauchen. Sie sind immer dabei, man kann jederzeit einen Zug nehmen und muss nicht eine komplette Zigarette rauchen und unter dem Strich sind E-Zigaretten im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Das und die Tatsache, dass E-Zigaretten auch gesünder sind, hat diese Bewegung nach vorne gebracht.

Man kann in einem E-Zigaretten Geschäft kaufen oder auch online, wenn man sich dafür interessiert. Gerade online kann man natürlich auch das eine oder andere Schnäppchen machen und sich die größeren Flaschen zulegen.

Was macht eine E-Zigaretten aus?

Man sollte natürlich wissen, dass E-Zigaretten nicht den Ausstieg aus dem Rauchen bedeuten müssen. Sie können es durchaus sein, aber in der Regel machen sie trotzdem auch süchtig.

Der Grund, warum viele Raucher auf diese neue Art des Rauchens umsteigen ist, dass sie viele Möglichkeiten haben. Sie können sich entscheiden, wie sie rauchen wollen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Zigaretten. Wie geht das, mag man sich fragen. Es gibt verschiedene Brenner, bei denen wahlweise der Rauch entweder nur in den Mund geht oder über den Mund in die Lunge und dann dort verdampft wird.

Der zweite Vorteil ist, dass man selbst steuern kann, ob man die E-Zigarette mit oder ohne Nikotin rauchen möchte. Es gibt sie nämlich auch komplett ohne Nikotin, so dass man nur dampft. Das gibt die Illusion für viele Raucher, denen vor allen Dingen der Dampf wichtig ist. Wer aber auf seine tägliche Dosis Nikotin nicht verzichten mag, kann den Gehalt an Nikotin in seiner E-Zigarette selbst steuern. Das geht über die E-Liquids. Die normalen E-Liquids sind solche, die verschiedene Nikotinstärken haben, die meist bei einem Wert von zwischen 0,3,6,12, und 18 mg liegen.

Wer es gerne stärker mag,kann zu Nicotine Boostern greifen. Nicotine Booster zeichnen sich durch einen hohen Nikotingehalt aus und sind geschmacksneutral. Man kann sie entweder einem Shake and Vape oder einem Aroma hinzufügen, denn diese enthalten kein Nikotin. Sie sind also gedacht für alle Menschen, die gerne Nikotin genießen möchten.

Shakes und Vapes enthalten kein Nikotin und werden in großen Flaschen verkauft.

Aromen sind wiederum ein Konzentrat eines E-Liquids. Damit kann man seine Base oder auch einen Nikotin-Booster herstellen. Man kann mit Aromen seinen eigenen Dampf herstellen, da sich die verschiedenen Geschmacksrichtungen kombinieren lassen. Bei den Aromen hat man eine riesige Auswahl. Die Liquid E-Zigarette kann mit Aromen wie Früchten oder Sorbets, aber auch mit verschiedenen Kräutern, der klassischen Pfefferminze und auch Cocktails ausgestattet werden. Da viele junge Menschen gerne E-Zigaretten statt normaler Zigaretten rauchen, gibt es auch mittlerweile viele süße Geschmacksrichtungen. So kann man Kuchen oder Gebäck als Aroma haben.

Nikotin Salze sind ebenfalls ein Teil von E-Zigaretten. Nikotin Salze haben den Effekt, dass man hohe Nikotinstärken verdampfen kann und sie sich nicht scharf in der Lunge anfühlen.

Wie man an diesem kurzen Überblick sehen kann, hat man bei der E-Zigarette wirklich die optimale Wahl, sie so personalisiert wie möglich zu gestalten. Das ist es, was gerade junge Menschen daran so fasziniert.

Im übrigen gibt es mittlerweile auch Studien, die belegen, dass das Rauchen von E-Zigaretten gesünder ist als normale Zigaretten. Man atmet zwar den Rauch direkter ein, speziell, wenn man Nikotin Salze verwendet, es ist aber mittlerweile erwiesen, dass E-Zigaretten gerade das Herzkreislaufsystem wesentlich weniger schädigen.

Auch Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma, chronische Bronchitis oder Emphyseme werden durch das Rauchen von E-Zigaretten weniger ausgelöst.

Natürlich stehen Langzeitstudien noch aus, weil es E-Zigaretten erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Markt gibt. Man kann aber jetzt bereits schon sagen, dass man lieber zu ihnen statt zu normalen Zigaretten greifen sollte.

