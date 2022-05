Welche Regeln gelten für Krypto-Glücksspiele in Deutschland?

Während der Anbruch des Zeitalters der Kryptowährung zwar unbestreitbare Vorteile mit sich gebracht hat, führt uns derzeit aber ihre sehr schnelle Entwicklung durch ein Wirrwarr. Die Möglichkeiten, die die Kryptowährung bietet, sind eindeutig und interessant und ihre Vorteile gegenüber Fiatwährung sind auch gut dargelegt. Es ist jedoch unbestreitbar, dass bei Kryptowährungen die Rechtslage etwas schwammig ist. Zu einem nicht unwesentlichen Teil ist diese Unübersichtlichkeit seitens potenzieller Trader unvermeidbar. Schließlich sind sich die Regierungen oft nicht sicher, wie sie diese Thematik behandeln sollen.

Es ist zu beobachten, dass es bis vor Kurzem nur sehr wenige Länder mit einer umfangreichen Gesetzgebung zu Krypto-Angelegenheiten gab. Frankreich hat in den letzten Jahren eine Reihe von Gesetzen umgesetzt, die sich mit der Unsicherheit mit Kryptowährungen befassen. Diese Gesetze sind deutlich restriktiver als die, die letztes Jahr in Deutschland verabschiedet wurden, wo mit Krypto-Assets nun etwas liberaler gehandelt wird als vor der Verabschiedung der Gesetze. Eine Branche, in der dies eine gute Nachricht bedeutete, ist das Krypto-Casino-Glücksspiel. Hier kann man ein solches Casino finden, aber erst einmal wird ein Blick auf die rechtlichen Aspekte geworfen ...



Kann man in Deutschland mit Kryptowährungen wetten?

Es ist völlig legal, in Deutschland mit Kryptowährungen zu wetten, und es ist sogar viel einfacher als im Nachbarland Frankreich. Das bedeutet nicht, dass es uneingeschränkt möglich ist - es gibt bestimmte Gesetze, die regeln, was man tun darf und was nicht - aber diese wurden mit der jüngsten Gesetzgebung liberalisiert.

Was hat sich geändert?

Früher war es für Wettende in Deutschland illegal, eine anonyme Zahlungsquelle zu nutzen. Die neue Gesetzgebung ändert dies und sieht ein, dass die Privatsphäre und Anonymität, Gründe sind, warum Kryptowährungen so beliebt sind. Dies macht es für deutsche Wettende einfach, die bestehenden und neu eröffneten Krypto Casinos zu nutzen. Diese Casinos sind in anderen westlichen Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich oft gesperrt.

Warum ist das eine gute Nachricht für deutsche Wettende?

Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass eine größere Auswahl an Casinos eine größere Chance bedeutet, von Casino-Angeboten zu profitieren, bedeutet diese Liberalisierung, dass Wettende auf andere wichtige Weise profitieren können. Dazu gehört nicht zuletzt die Tatsache, dass Auszahlungen in Kryptowährungen viel schneller erfolgen als in Fiatwährungen. Wenn Sie also in einem Krypto Casino in Deutschland gewinnen, kann das Geld fast sofort nach dem Gewinn in Ihrer Geldtasche sein.

Gibt es Einschränkungen, die zu beachten sind?

Die Regierungen werden, wenn es um Kryptowährungen geht, dennoch nicht alles zulassen, daher gibt es sicherlich Einschränkungen, die für Kryptowetten gelten - diese stimmen mit ähnlichen Regeln für Wetten mit Fiatwährungen überein. Sie können in einem deutschen Casino keine Einzahlung über 1.000 € tätigen, und jedes Casino, das in Deutschland tätig werden möchte - ob mit Kryptowährung oder nicht - muss nach diesen Regeln handeln, damit es in dem Land eine Lizenz erhält. Für viele Spieler ist dies nicht wirklich ein Problem, und das Gesetz dient in erster Linie dazu, Geldwäsche zu verhindern.

