Die Deutsche Bischofskonferenz hat heute (30. Juli 2025) die neue Arbeitshilfe Katholische Kirche in Deutschland - Zahlen und Fakten 2024/25 veröffentlicht. Die Broschüre bietet anhand aktueller Daten einen umfassenden Einblick in das kirchliche Leben und Wirken in Deutschland.

Neben Zahlen zu Mitgliedschaften, pastoralen Diensten und Finanzen werden auch konkrete Beispiele kirchlichen Engagements im Bereich Seelsorge, Caritasarbeit, Bildung und kultureller Angebote präsentiert. Grafiken, Diagramme und persönliche Zeugnisse verdeutlichen, wie vielfältig und präsent die katholische Kirche in der Gesellschaft wirkt.

Im Vorwort der Arbeitshilfe hebt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, mit den Worten von Papst Leo XIV. hervor, wie wichtig es sei, Kommunikation nicht nur als Informationsaustausch zu begreifen, sondern als Beitrag zu einem friedlichen und respektvollen Miteinander. Diese Aussagen seien, so Bischof Bätzing, ein Auftrag für die Kirche in Deutschland, "die Menschenwürde im Blick zu behalten und Kommunikation als die Schaffung von Räumen des Dialogs wahrzunehmen". Die Arbeitshilfe verstehe sich selbst als ein solcher Raum des Dialogs, der zum Nach- und Weiterdenken anregen solle. "Wir möchten hier nichts beschönigen und nennen deshalb alle Zahlen, auch die für uns kritischen. Aber wir möchten auch deutlich machen, dass die Kirchen in Deutschland, auch wenn sie gemeinsam knapp unter 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, eine starke Stimme sind: pastoral, politisch und gesellschaftlich."

Als besondere Schwerpunkte der diesjährigen Ausgabe nennt Bischof Bätzing unter anderem die Broschüre Christliche Patientenvorsorge, die aktualisiert und der gegenwärtigen Rechtslage angepasst wurde und Ende September 2025 erscheint. Ebenso werden das Engagement der Kirche für Geflüchtete und die Unterstützung durch kirchliche Hilfswerke thematisiert, besonders mit Blick auf die aktuelle Situation im Nahen Osten. Auch die Begabtenförderung durch das Cusanuswerk wird als Beispiel kirchlichen Bildungsengagements vorgestellt. "Die Arbeitshilfe vereint so die Arbeit und Aufgaben der katholischen Kirche in Deutschland. Wir stellen dar, wo wir in der Öffentlichkeit präsent sind und wofür wir Geld ausgeben, das uns anvertraut ist", schreibt er und betont: "All das zeigt: "Kirche ist vielfältig präsent bei den Menschen."

Bischof Bätzing dankt ausdrücklich den zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen, die das kirchliche Wirken erst möglich machen: "Sie alle tragen dazu bei, die Frohe Botschaft Jesu zu verkünden und die Frage nach Gott in unserer Gesellschaft lebendig zu halten. Denn vor allem darum geht es doch: Wir wollen von Gott sprechen und ihn bezeugen." Abschließend ruft er, erneut Papst Leo zitierend, dazu auf: "Schauen wir mit einem gemeinsamen anderen Blick auf die Welt und verantworten wir ein Handeln, das unserer Menschenwürde entspricht. Und: Diese Informationen der Broschüre sollen Räume des Dialogs öffnen."

Quelle: Deutsche Bischofskonferenz (ots)