Nichts ist mehr heilig: "Letzte Generation" enthauptet Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor

Wieder haben Sie zugeschlagen, wieder in Berlin. Angehörige der umstrittenen Protestgruppe "Letzte Generation" haben am Mittwoch die Spitze des Weihnachtsbaums auf dem Pariser Platz abgesägt – zahlreiche Polizisten vor Ort erkannten die Gruppe zunächst offenbar nicht als "Klimaaktivisten". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Berliner Zeitung berichtet, wurde bei einer "Aktion" der sogenannten "Letzten Generation" am Mittwoch die Spitze des Weihnachtsbaumes am Brandenburger Tor vom Rest des Baumes gewaltsam abgetrennt. Dabei nutzen zwei junge Frauen eine Hebebühne mit der sie an den Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne gelangten.

Diese befindet sich mitten auf dem Pariser Platz in der Berliner Innenstadt. Mit einer Handsäge entfernten sie nach eigenen Angaben die oberen zwei Meter des imposanten Baumes. Auf einem an der Hebebühne angebrachten Transparent war danach kurz zu lesen:

"Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums"

Die Mitbeteiligte Lilli Gomez kommentierte das Geschehen samt der abgesägten Spitze des Weihnachtsbaumes in der Hand mit den Worten:

"Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe. [...] Während ganz Deutschland die Woche damit verbringt, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, fragen sich andere, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet haben. Der Klimakollaps in Deutschland steht vor der Tür und die Bundesregierung macht keinerlei Anstalten uns zu schützen."

Eine Sprecherin der Berliner Polizei gab bekannt, dass drei der Klima-Extremisten in Gewahrsam genommen worden seien. Gegen sie werde nun unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Beamten war laut dem Tagesspiegel zufolge auf dem Pariser Platz zur Tatzeit vor Ort, um das Gelände zu sichern. Wie eine Sprecherin gegenüber dem rbb mitteilte, sollen die Polizisten die "Aktivisten" als solche nicht erkannt haben. Die Beamten gingen von "Routinearbeiten" – wie dem kontrollieren der Lichterkette – an der Tanne aus. Ein Beamter sagte:

"Es gibt viele Weihnachtsbäume in Berlin, solche Kontrollen sind da keine Seltenheit."

Erst als sich die Gruppe durch ein Transparent erkennbar machte wurde den Polizisten der Hintergrund der Aktion bewusst.

