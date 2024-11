Enthüllt: Habecks Bettelbrief entlarvt die Energiewende-Lüge!

Ein peinlicher Bettelbrief von Wirtschaftsminister Habeck entlarvt endgültig die Lügen der Windrad-Vergötterer von den Grünen bis zur CDU: In einem im August 2022 verschickten und nunmehr bekanntgewordenen Schreiben an die französische Energieministerin Pannier-Runacher erkundigt sich Habeck nach den erwartbaren französischen AKW-Leistungen – offenkundig mit dem Ziel, Frankreich um Atomstrom anzubetteln. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: „Die Grünen haben sich nie daran gestört, französischen Atomstrom zu verbrauchen“, sagte Pannier-Runacher bereits 2022. Unfassbar: In Deutschland ruinierte Habeck mit dem AKW-Ausstieg unsere Industrie, im Ausland bettelte er um AKW-Strom. Die ganze Klimawandel-Hysterie und die Warnungen vor den vermeintlichen Gefahren moderner Kernkraftwerke waren somit offenkundig nur ein Vorwand für die systematische Deindustrialisierung und Schwächung unseres Landes durch die etablierten Parteien! Dieser Verdacht wird auch durch Äußerungen Robert Habecks aus dem April 2023 bestätigt, die in die gleiche Richtung gingen: Es sei „in Ordnung“, dass die Ukraine Kernkraftwerke nutze, „solange die Dinger sicher laufen“ – dabei hatten Habeck und die Anti-AKW-Ideologen jahrelang geleugnet, dass die sichere Nutzung der Kernkraft überhaupt möglich ist. Auch bei der Zerschlagung einer anderen Lebensader unserer Energieversorgung nutzt Habeck heuchlerische Vorwände für seine eigentlichen Ziele: Als er den Nord-Stream-Zertifizierungsprozess stoppte, wurde dies mit der Eskalation des Ukraine-Konflikts begründet. Doch in Wahrheit versprach Habeck schon 2016, lange vor dem Ukraine-Krieg: „Wir werden Nordstream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind.“ Warum also ist Kernkraft für die etablierten Parteien inakzeptabel, wenn Deutschland sie nutzt, nicht jedoch, wenn Frankreich oder die Ukraine dies tun? Wieso wird der Import von russischem Öl verteufelt, aber nicht, wenn es über einen indischen Umweg nach Deutschland gelangt? Warum wird einerseits Kohleförderung verdammt, während andererseits die Steinkohle-Importe aus Kolumbien immer weiter steigen? Vielleicht, weil es gar nicht um Klimaschutz geht? Diejenigen, die Deutschland schwächen wollen und hassen, reiben sich jedenfalls die Hände. Die Doppelmoral bei der Bewertung von Kernkraft, Kohle und russischem Gas komplettiert das Bild eines gigantischen Energiewende-Betrugs der etablierten Parteien. Es gibt nur eine Partei, die die Deindustrialisierung unseres Landes unter dem heuchlerischen Vorwand des Klimaschutzes stoppen und umkehren wird – die AfD!" Quelle: AfD Deutschland