Es geht um die Zukunft! Impression vom 1. Tag des 13. Bundesparteitags der AfD in Riesa

Aufbruchstimmung geht von Riesa aus – und das an einem Tag, der wie kaum ein anderer für den Freiheitswillen der Deutschen steht. Am 17. Juni 2022 – und damit genau 69 Jahre nach dem mutigen Volksaufstand in der damaligen DDR – startet die Alternative für Deutschland in ihren 13. Bundesparteitag.

Die Erwartungen könnten kaum größer sein an die junge Partei, die neun Jahre nach ihrer Gründung als letzte wirkliche Anwältin der rechtschaffenen Menschen in diesem Lande ihre Stimme erhebt. Heute, da Deutschland wieder einen strammen Kurs in Richtung staatlich gesteuerter Verarmung und Entrechtung eingeschlagen hat, sind die Aufgaben riesig für alle, die in Freiheit, Frieden und Rechtstaatlichkeit leben und arbeiten wollen. Wir von der AfD stehen wie keine andere politische Kraft zwischen Rhein, Donau, Oder und Ostsee genau dafür!

Aber nicht nur die Erwartungen sind groß auf dem Bundesparteitag, der von allen großen Medien flankiert und von unzähligen Bürgern über unsere Kanäle verfolgt wird. Auch die Spannung bricht sich Bahn, wenn die knapp 600 Delegierten aus dem Bundesgebiet über die künftige Ausrichtung der Partei entscheiden und neben programmatischen Leitlinien auch einen neuen Vorstand wählen. Wer wird der einzigen Oppositionspartei im Bundestag und in den Landesparlamenten künftig ein Gesicht geben? Wer wird als Integrationsfigur seine Stimme den freiheitlich-konservativen politischen Kräften in Deutschland verleihen? Wer wird für DIE Partei stehen, die auch in Zukunft gemeinsam mit dem Mittelstand, der Arbeiterschaft, Akademikern wie Angestellten, mit Familien, jungen Menschen und Senioren dafür sorgt, dass Deutschland wieder ein lebenswerter, sicherer und zukunftsfähiger Ort in einem Europa der Nationen wird? Wer es auch sein wird: Die AfD ist sich ihrer Verantwortung bewusst – und wird ihr auch in Zukunft gereicht. Weil es nicht anders geht.

Sehen Sie hier unsere Zusammenfassung des ersten Tages:

Quelle: AfD Deutschland