AfD: Gefährlicher Islamist wird freigelassen: CDU macht Deutschland zur Salafisten-Hochburg!

Sie tanzen uns auf der Nase herum: Nachdem der Bonner Salafisten-Prediger Leonis Hamza vor knapp vier Wochen verhaftet wurde, konnte er nun die geplante Abschiebung ins Kosovo mit einem Eilantrag verhindern und seine Freilassung erwirken. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dabei stellt ein Geheimbericht des Bonner Staatsschutzes den Islamisten als Extremisten dar, der seiner 5-jährigen Tochter mit dem Tod gedroht haben soll – weil sie ihm nicht gehorche und er sie wegen ihres weiblichen Geschlechts nicht akzeptiere. Dennoch bleibt der Mann in Deutschland. Und die CDU? Sie macht Nordrhein-Westfalen zur Salafisten-Hochburg! 3.200 bekannte extremistische Salafisten halten sich in dem CDU-regierten Bundesland auf.

Der nordrhein-westfälische CDU-Innenminister Reul bleibt trotz dieser Zahl völlig tiefenentspannt. „Sowas gab’s immer“, sagt Reul über einen polizeibekannten Syrer, der in Essen in zwei Geschäfte raste, Passanten mit einer Machete bedrohte und mit mehreren Brandstiftungen insgesamt 31 Menschen verletzte.

Dabei wurden auch zwei Kinder lebensgefährlich verletzte, was Herrn Reul nicht weiter zu beschäftigen scheint. In den Verantwortungsbereich des nordrhein-westfälischen CDU-Innenministers gehört auch der islamistische Terroranschlag in Solingen, der vor noch nicht einmal zwei Monaten drei Tote und acht Verletzte forderte. Am vergangenen Donnerstag versuchte ein bewaffneter iranischer Brandstifter ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, ein Kino zu stürmen, woraufhin ihn die Polizei vor den Augen der Kinogänger niederschießen musste.

Ob in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin oder Schleswig-Holstein: Wo CDU oder CSU regieren, wird dem Salafismus und Islamismus der rote Teppich ausgerollt. Die CDU redet in Wahlkampfreden wie die AfD, doch sie handelt 1:1 wie die Grünen. Wer in einem sicheren Deutschland leben will und dem Salafismus die Stirn bieten will, der muss die heuchlerische CDU konsequent abwählen und seine Stimme stets der AfD geben!"

Quelle: AfD Deutschland