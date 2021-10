AfD Bundestagsreden (6.10): Bilge: Die Regierung hat Männer die in ihrer Heimat gebraucht würden nach Deutschland gelockt!

Mit der Organisation mehrerer Frauenmärsche gegen islamistische Frauenverachtung und gegen die Scharia hatte Leyla Bilge für erhebliches Aufsehen gesorgt. Die kurdischstämmige Politikerin tritt auf der Brandenburger Landesliste für die AfD zur Bundestagwahl an. Im Interview mit „AfD TV“ prangert Bilge an: Bei tatsächlicher Frauenfeindlichkeit und Vergewaltigungen aus dem islamischen Bereich schaut das linksgrüne Spektrum einfach weg.

Sehen Sie hier das Video:

Peter Boehringer: Vertreter der Altpartien reden massenhaft gegen ihre eigenen Überzeugungen



Als Vorsitzender des Finanzausschusses des deutschen Bundestages musste der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer in den vergangenen vier Jahren viele Schikanen seiner Altpartei-Kollegen erdulden. Er berichtet vom täglichen Politikzirkus, der sich hinter den Mauern des Reichstages abspielt und auch wie er diesen in Zukunft verändern will.

Sehen Sie hier das Video:

Regierungsversagen: Energiepreise explodieren!

Millionen von Menschen in Europa haben Angst vor unbezahlbaren Strompreisen im kommenden Winter. Der EU-Abgeordnete und AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen verdeutlicht in seiner Rede: Diese Energie-Krise ist das Ergebnis des völligen Versagens von EU und nationalen Regierungen!

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Quelle: AfD Deutschland