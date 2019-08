Wie pflegt man einen Bart richtig?

Für den modebewussten Mann, egal in welchem Alter, gehört der Bart einfach zum Lifestyle. Als Ausdruck von Individualität, Lässigkeit und Coolness sind Vollbart, Schnäuzer oder Hipster Bart aber auch eine tägliche Herausforderung. Ist der Bart erst einmal gut gewaschen und ist die endgültige Form erreicht, fällt die allmorgendliche Routine der Bartpflege an.

Basics für einen gepflegten Bart

Auch wenn der Hipster-Bart an sich eine tolle Form erreicht hat, gilt es mit der morgendlichen Rasur die Form zu erhalten. Barthaare, die überstehen, sollten täglich entfernt werden. Die übrigen glatten Gesichtspartien müssen selbstverständlich weiter gepflegt werden. Auch die Länge der Barthaare ist dabei entscheidend: Mit einer speziellen Bart-Schere lassen sich die Barthaare erfolgreich trimmen. Für die Rasur der glatten Partien gibt es sicher persönliche Präferenzen: Ob Trockenrasur mit dem Elektrorasierer oder Nassrasur, ist meist eine ganz individuelle Entscheidung.



Sorgfältige Pflege für den gepflegten Auftritt



Ebenso wie das Kopfhaar sind auch die Barthaare pflegebedürftig. Das bedeutet auch, regelmäßig ein Bartpflege Shampoo zu benutzen: Mit mildem Schaum fühlen sich die Barthaare dann schon wesentlich gepflegter an. Einen gut getrimmten Bart kann man nach der Wäsche nicht nur pflegen, sondern zusätzlich sanft in Form bringen. Normales Haarshampoo ist für alle Bärte allerdings Tabu: Die Haarstruktur der relativ kurzen Barthaare unterscheidet sich grundlegend von der Haarstruktur der Kopfhaare. Ein spezielles Bart-Öl sorgt für zusätzliche Pflege des Bartes. In Form bringen kann man einen Bart zusätzlich mit speziellem Bartpflege Wachs. Auf der Basis von Bienenwachs bekommt der Bart ein spezielles Finish. Bei Lücken im Bart kann man mit natürlichem Bartwuchsmittel den Bartwuchs anregen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass dieses nur natürliche Inhaltsstoffe beinhaltet, die das normale, durch den Stoffwechsel hervorgerufene Bartwachstum verstärken.



Das richtige Zubehör für gute Pflege



Die grundlegende Frage nach Nass- oder Trockenrasur ist nur individuell zu beantworten. Zur Rasur der glatten Gesichtspartien ist beides grundsätzlich geeignet. Je nachdem, wie empfindlich die Haut ist, kann bei beiden Arten der Rasur auf eine Reihe von Pflegeprodukten zurückgegriffen werden. Pflegende After-Shave-Lotionen oder kühlendes Gesichtswasser unterstützen die Hautgeneration. Das gilt auch für kleinere Hautverletzungen, für die es spezielle Cremes gibt. Bei langen Barthaaren ist die Rasur schon schwieriger: Langes Barthaar lässt sich entweder mit speziellen elektrischen Langhaar Schneidern oder aber einer Bartschere in Form bringen.



Bei einem elektrischen Rasiergerät ist je nach Zubehör der Preis auf jeden Fall höher als bei einer einfachen Bartschere. Der Vorteil liegt jedoch in der besseren Handhabung: Einmal eine Schnittlänge eingestellt, lassen sich auch üppige Bärte perfekt trimmen. Für unterschiedliche Längen an bestimmten stellen braucht man dann nur noch etwas Fingerspitzengefühl. Ansonsten kann der Gang zum Barbier Abhilfe schaffen.



