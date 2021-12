Darlehen benötigt? So schließt man einen Kredit online ab

Im Laufe des Lebens kann es immer wieder vorkommen, dass man einen Kredit benötigt – sei es, um ein Eigenheim zu finanzieren, ein Auto zu kaufen, notwendige Reparaturen durchzuführen oder einfach, um endlich einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Zum Glück ist es heute so einfach wie nie zuvor, einen Kredit zu beantragen. Sogar online ist das mittlerweile möglich. Das sollten Verbraucher über den Online-Abschluss eines Darlehens wissen.

In 4 Schritten zum Kredit



Noch vor gut zehn Jahren mussten Verbraucher zur Kreditbeantragung einen Termin bei der Bank vereinbaren. Wer Angebote verschiedener Kreditinstitute miteinander vergleichen wollte, musste also eine Vielzahl von Terminen vereinbaren, überall die notwendigen Unterlagen einreichen und die einzelnen Angebote dann mühselig vergleichen. Solch ein Prozedere ist mühselig und heutzutage bei kleineren Darlehen zum Glück nicht mehr nötig. Wer einen Kredit benötigt, kann diesen zum Beispiel mit dem Kredit24 Darlehensrechner im Handumdrehen anfragen, Angebote vergleichen und direkt online den Kreditvertrag abschließen – das spart Zeit und nicht zuletzt auch Nerven.



Schritt 1: Kreditanfrage stellen

Wer sich im Rahmen eines Kredits Geld von der Bank leihen möchte, muss natürlich auch einige wichtige Daten angeben. Dazu gehört die gewünschte Kreditsumme, die geplante Laufzeit und der Verwendungszweck. Natürlich interessiert es die Bank nicht, was genau man von dem geliehenen Geld bezahlen möchte. Vielmehr hat die Abfrage des Verwendungszwecks damit zu tun, dass der Sollzins für Konsumkredite höher liegt als der Zinssatz für Baukredite.



Schritt 2: Angebote vergleichen



Es lohnt sich, Kreditangebote direkt miteinander zu vergleichen. Ein Kreditvergleich stellt Angebote nämlich in Hinblick auf bestimmte wichtige Kriterien gegenüber, sodass Verbraucher schnell erkennen, welches Angebot unterm Strich das Beste für sie ist. Ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gibt, ist, ob die Bank einem das Darlehen in voller Höhe zugestehen würde und ob die Laufzeit so ist wie gewünscht. Besonders wichtig ist auch der Zinssatz, zu welchem der Kredit gewährt werden soll – je höher die Kreditsumme, desto größer der Unterschied, welcher sich durch einen höheren Prozentsatz Zinsen ergibt. Außerdem gilt es zu prüfen, wie flexibel die angebotenen Kredite sind: Kann man Sonderzahlungen leisten? Ist es möglich, die Tilgung kurzzeitig zu pausieren?



Schritt 3: Angebot auswählen



Hat man im Kreditvergleich ein passendes Angebot gefunden, kann man dieses auswählen. Verbindlich wird es aber erst dann, wenn man den Darlehensvertrag unterzeichnet hat. Für Verbraucher ist es zudem interessant zu wissen, dass Kredit24 Kreditanfragen Schufa-neutral behandelt.



Schritt 4: Vertrag unterzeichnen

Es empfiehlt sich, das ausgewählte Kreditangebot noch mal in Ruhe zu prüfen. Ist man sich sicher, dass es das Richtige ist, kann man den Vertrag unterzeichnen und einreichen. Dabei wird es meist erforderlich, sich auf dem digitalen oder auf dem postalischen Weg zu authentifizieren. Nach dem Einreichen des Kreditvertrages erfolgt eine erneute Prüfung der Bank – verläuft diese positiv, wird der Kredit genehmigt und das Geld an den Kreditnehmer überwiesen. Zum vereinbaren Zeitpunkt beginnt dann die Tilgung.



Vorteile eines Online-Kredits

Der Abschluss eines Darlehens über das Internet bringt einige Vorteile für Verbraucher, allen voran diese:

Schnelle Abwicklung

Wer erst Termine bei verschiedenen Banken vereinbaren, mehrere Anträge stellen und Angebote vergleichen muss, benötigt viel Vorlaufzeit bei der Kreditbeantragung. Wickelt man alles digital ab, genießt man also einen großen zeitlichen Vorteil.

Einfache Abwicklung

Die Online-Beantragung eines Darlehens ist völlig unkompliziert. Die Eingabemaske auf dem Computer- oder Handybildschirm zeigt genau auf, welche Daten und Informationen man eingeben muss. Auch die Identifikation der Antragsteller stellt kein Problem dar.

Beste Angebote

Viele Verbraucher begehen den Fehler, einen Kredit lediglich bei ihrer Hausbank zu beantragen. In solch einem Fall fehlen Vergleichsangebote und man weiß nie, ob das Kreditangebot der Hausbank wirklich fair war. Durch die Nutzung eines Kreditvergleichs erhält man einen idealen Überblick über alle relevanten Kriterien, die für oder gegen den Abschluss bei einer bestimmten Bank sprechen. So findet man stets das beste Angebot.

Persönliche Beratung

Viele Verbraucher scheuen sich davor, Bankgeschäfte im Internet zu erledigen – aus Angst, dass persönliche Beratung nicht möglich ist. Doch, auch beim Online-Kreditantrag hat man die Möglichkeit, mit Kreditspezialisten über alles Wichtige zu sprechen.

