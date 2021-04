Reduzieren der PDF-Dateigröße unter 100kb

Es gibt viele Gründe, warum Sie die Größe von PDF-Dateien reduzieren möchten. Manchmal sind sie grundlos groß, oder es kann sogar eine Anforderung sein, bevor bestimmte Arten von Dokumenten eingereicht werden. Was auch immer der Grund ist, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Größe von PDF-Dateien mit kostenlosen Online-Tools zu reduzieren. Natürlich hängt es von vielen Faktoren ab, wie stark Sie die Größe einer Datei reduzieren können, aber in dieser kurzen Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre PDFs so klein wie möglich machen können.

Warum sollten Sie PDFs auf 100kb komprimieren?



Im Alltag werden Sie oft auf die Notwendigkeit stoßen, Ihre PDF-Dateien unter 100kb zu komprimieren. Wenn Sie z. B. eine E-Mail versenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die PDF-Datei auf unter 100 KB komprimieren. Dies ist die Standardgröße für Dokumente, die Sie versenden sollten. Der Empfänger wird keine Unannehmlichkeiten aufgrund der Dateigröße oder der Internetgeschwindigkeit haben, wenn es so klein ist. Es wird sogar möglich sein, den Anhang mit einer mobilen App zu öffnen.



Wie komprimiert man PDF auf 100kb?



Unabhängig davon, aus welchem Grund Sie Ihre PDF-Datei komprimieren müssen, gibt es ein paar einfache Schritte, die Sie befolgen können, um den Job zu erledigen. Hier sind einige der wichtigsten Schritte, die Sie befolgen sollten, um PDF-Dateien auf unter 100kb zu komprimieren.



Dazu benötigen Sie zunächst ein PDF-Komprimierungstool, wie https://www.sodapdf.com/de/. Bei dieser Software, ziehen Sie die PDF-Datei per Drag & Drop in das dafür vorgesehene Feld im Tool. Umgekehrt können Sie die Datei auch hochladen, indem Sie auf die entsprechende Option innerhalb der Plattform klicken. Einige von ihnen integrieren sich sogar mit Google Drive und Dropbox.



Sobald Sie die PDF-Datei hochgeladen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche, die den Komprimierungsprozess startet. Es sollte ein paar Augenblicke dauern (in der Regel weniger als eine Minute), bis der Prozess abgeschlossen ist.



Sie können die PDF-Datei dann herunterladen, per E-Mail versenden oder in Ihren Cloud-Speicher-Konten speichern.



Was passiert mit der Qualität, wenn Sie einen PDF-Kompressor verwenden?



Wenn Sie einen PDF-Kompressor verwenden, um die Dateigröße auf 100 KB oder weniger zu reduzieren, müssen Sie damit rechnen, dass die Gesamtbildqualität des Dokuments abnimmt. Die verfügbaren Komprimierungswerkzeuge arbeiten, indem sie nicht benötigte Pixel im Dokument reduzieren.

Das bedeutet, dass weniger Daten im Bild vorhanden sind, so dass die Kanten möglicherweise nicht so scharf und die Farben nicht so lebendig sind. In manchen Fällen sieht das Bild am Ende etwas unscharf aus. Wenn qualitativ hochwertige Bilder wichtig sind, sollten Sie die Bilder komprimieren, bevor Sie sie dem PDF-Dokument hinzufügen, oder die Komprimierung ganz vermeiden.



Schnelles Komprimieren einer PDF-Datei



Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre Datei hochzuladen: Ziehen Sie sie per Drag & Drop, durchsuchen Sie Ihre Festplatte oder laden Sie eine PDF-Datei aus der Cloud hoch.



Sobald Sie dies getan haben, können Sie eine Voreinstellung wählen, um die Qualität Ihrer PDF-Datei zu ändern und anzupassen. Sie können zwischen "einfacher" und "starker" Komprimierung sowie der Verwendung einer Voreinstellung wählen.



PDF online komprimieren



Sie brauchen keine Software herunterzuladen und zu installieren - komprimieren Sie PDF-Dateien online von überall, indem Sie einfach einen Internet-Browser verwenden.



Der PDF-Kompressor von Soda PDF bietet Ihnen eine sichere und virenfreie Alternative zu vielen herunterladbaren PDF-Kompressionsprogrammen und Anwendungen. So können Sie die dpi der in Ihrem PDF enthaltenen Bilder sicher reduzieren und so die Dateigröße verringern.



----