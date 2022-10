Stressfrei in die Unternehmensgründung – so bewahren Existenzgründer kühlen Kopf!

Die Gründung eines neuen Unternehmens ist mit vielen Aufgaben verbunden, so dass eine Überbelastung durch zu viel Stress kein seltenes Phänomen ist. Denn Jungunternehmer müssen nicht nur dafür sorgen eine Firma richtig aufzustellen, qualifizierte Fachleute an Land zu ziehen, sondern sich auch auf einem meist sehr umkämpften Markt behaupten. Demnach braucht es in erster Linie ein sehr stabiles Konstrukt.

Die eigene Freizeit steht nach der Existenzgründung oftmals hinten an, so dass nur wenig Zeit bleibt sich physisch und mental zu erholen. So sind gerade Jungunternehmer einem erhöhten Stress ausgesetzt und finden kaum Zeit und Möglichkeiten für Regeneration. Doch kann zu viel Stress auf Dauer nicht nur den unternehmerischen Erfolg gefährden, sondern auch ein großes Risiko für die eigene Gesundheit darstellen. Umso wichtiger ist es Momente zu finden, in denen man abschalten kann und das eigene Business ausblendet. Wir verraten Ihnen, worauf Existenzgründer unbedingt achten sollten, um übermäßigen Stress zu vermeiden. Zudem finden Sie hier einige Wege, um Stress gekonnt abzubauen und einer gesunden Work-Life-Balance nachzugehen.

Möglichkeiten zum Stressabbau sind vielseitig

Der Weg in die Selbstständigkeit ist geprägt von vielen Hürden und Herausforderungen, die Jungunternehmer häufig gleichzeitig bewältigen müssen. Demnach sollte man unbedingt dafür sorgen einen Katalysator zum Stressabbau zu finden. Hier gibt es ganz unterschiedliche Optionen. Immer häufiger empfehlen Mediziner CBD zum Stressabbau. Der nicht psychoaktive Wirkstoff aus der Hanfpflanze wird beruhigend auf Geist und Körper und hilft dabei Stress effektiv abzubauen. Dabei gelingt es heutzutage ganz einfach im Internet CBD Blüten kaufen. Der Handel mit CBD ist in Deutschland legal und erfreut sich einer steigenden Beliebtheit. Mehrere medizinische Studien belegen den beruhigenden Effekt, so dass CBD ein probates Mittel zum Stressabbau darstellt.



Auch ein regelmäßiges Sportprogramm kann dabei helfen auf andere Gedanken zu kommen und stressige Situationen in den Hintergrund rücken zu lassen. Dabei ist es nicht einmal nötig ein Fitnessstudio aufzusuchen. Eine kurze Joggingrunde oder ein Homeworkout auf einer Yogamatte können ebenfalls dazu beitragen.

Kooperationen eingehen

Gerade im Bereich Marketing gibt es für junge Unternehmen eine Menge zu tun. Durch eine effektive Suchmaschinenoptimierung gelingt es digitalen Unternehmen deutlich mehr Reichweite zu erzielen und somit neue Geschäftspartner und Kunden zu gewinnen. Um sich nicht völlig allein, um eine wirkungsvolle Marketingkampagne kümmern zu müssen, lohnt es sich auf die Unterstützung von Spezialisten zurückzugreifen. Durch eine professionelle SEO Beratung gelingt es schnell und einfach herauszufinden welche Stellschrauben gezogen werden müssen, um die Online-Präsenz zu verbessern. Die Hilfe eines Fachunternehmens für Online-Marketing trägt dazu bei Stress nicht Überhand nehmen zu lassen. So kann man verschiedene Aufgaben zum Unternehmensstart durch fachmännische Unterstützung deutlich stressfreier gestalten.

Zeitmanagement ist eine wichtige Komponente

Der Tag hat nur 24 Stunden – viele Unternehmer arbeiten gerade bei der Existenzgründung mehr als es für die mentale und physische Belastbarkeit gesund ist. Während Angestellte im Unternehmen einen festen Zeitpunkt zum Arbeitsende haben, wird der Feierabend bei Jungunternehmern häufig sehr weit nach hinten geschoben. Wichtig ist es daher an einem sehr exakten Zeitmanagement festzuhalten und täglich nur ein gewisses Maß an Aufgaben zu erledigen. Hat man diese Aufgaben erledigt, heißt es in den wohlverdienten Feierabend zu gehen.



