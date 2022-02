Sport während der Periode: Tipps und Tricks

Mit der richtigen Vorbereitung müssen Frauen auf Sport während der Periode nicht verzichten. Es gilt, sich gesund zu ernähren, den Trainingsplan an den Zyklus anzupassen und die eigenen Grenzen bei Beschwerden zu kennen.

Richtige Ernährung beachten

Dieser Tipp gilt nicht nur, aber umso mehr für die Phase der Periode. Ernährungsexperten empfehlen grundsätzlich, sich ausgewogen zu ernähren. Während der Periode können Frauen eine zyklusangepasste Ernährung einleiten und in den jeweiligen Phasen verstärkt auf Ballaststoffe, gekeimte Lebensmittel, Getreide, Gemüse und Fisch setzen. Diese garantieren eine optimale Versorgung mit essenziellen Nährstoffen. Weiterhin sollten Frauen nicht nur während der Periode ihren Zuckerkonsum reduzieren, da dieser mit zahlreichen gesundheitlichen Nachteilen einhergeht. Gesundheits-Apps und Ernährungstagebücher helfen beim Tracken der eigenen Essgewohnheiten. Viele Betroffene klagen während der Menstruation über Gelüste und Naschereien. Diese können die sportliche Leistungsfähigkeit allerdings negativ beeinflussen. Auf eine gesunde Diät sollte daher im Eigeninteresse geachtet werden.

Geeignete Kleidung wählen

Wie wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder verdeutlichen, beugt Sport beugt verschiedensten Krankheiten vor. Viele Frauen fürchten, während der Menstruation auf beliebte Sportarten wie Schwimmen gehen verzichten zu müssen. Mit dem Einsatz der richtigen Hygieneprodukte und Kleidung ist dies jedoch unproblematisch. Gängige Mittel, etwa die Menstruationstasse oder ein Tampon, beugen Unfällen beim Baden vor. Zusätzlich sollten Frauen auf dehnbare und gut anliegende Badekleidung aus hochwertigen Materialien zurückgreifen. Dezente Mode wie klassische Badeanzüge helfen dabei, unangenehmen Blicken aus dem Weg gehen. Schwimmen gehen mit Periode sollte darüber hinaus nicht bei Krämpfen oder anderen gesundheitlichen Problemen wie bakteriellen Entzündungen stattfinden, um zu verhindern, dass Keime in den Körper eindringen. In diesem Fall ist es empfehlenswerter, sich zu Hause auszuruhen. Neben dem Besuch im Schwimmbad ist das Betreiben von Reitsport, Joggen oder Mannschaftssport auch während der Menstruation problemlos möglich. Hierfür sollten Frauen bequeme und lockere Klamotten auswählen.



Trainingspläne an den Zyklus anpassen

Viele Spitzensportlerinnen passen ihre individuellen Trainingsabläufe an die eigene Menstruation an. Das liegt daran, dass sie ihren Körper am besten kennen und den üblichen Verlauf der Beschwerden sowie die damit verbundene Leistungsfähigkeit einschätzen können. Bei den meisten Frauen kommt es zu zyklusbedingten Schwankungen. Eine häufige Empfehlung lautet, den Sport zu Menstruationsbeginn zu reduzieren und auf sehr anstrengende Work-outs zu verzichten. Die mittlere und hintere Hälfte der Periode wird demgegenüber oft als günstig angesehen. Für Frauen sollte daher eine gute Planung des Trainings im Vordergrund stehen. Es gilt, die Intervalle und Trainingseinheiten zeitlich so zu planen, dass keine Überanstrengung oder Überforderung droht.

Pausen und Ruhezeiten beachten

Gesundheitsexperten empfehlen allen während der Periode, auf unnötige Anstrengung und Stress zu verzichten. Das beinhaltet nicht nur Sport. Beruflicher Stress und Streit sollte zugunsten der eigenen Gesundheit tunlichst vermieden werden. Beim Sport sind eventuell vermehrte Pausen und längere Abstände zwischen den Trainingseinheiten sinnvoll. Außerhalb der Work-outs tragen eine Tasse Tee und entspannte Musik während der Periode zum Wohlbefinden bei.



Fazit

Die Befolgung der oben zusammengefassten Ratschläge hilft Sportlerinnen, auch während der Periode fit zu bleiben. Wer darüber hinaus Interesse an der Verfolgung seines Zyklus hat, sollte verschiedene Apps ausprobieren. Mit diesen kann die eigene Menstruation beobachtet und zukünftige besser vorbereitet werden.

