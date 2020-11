So nutzen Sie Ihren Prospektständer effizient

Möchten Sie mit bestimmten Prospekten oder andere Werbemittel Aufmerksamkeit schaffen, dann bieten sich hierfür Prospektständer hervorragend an. Jedoch reicht ein guter Prospektständer hier nicht alleine aus, um die Werbung den Kunden zu präsentieren. Hier gibt es noch viele weitere Dinge zu beachten, die für eine erfolgreiche Werbung ausschlagend sind.

Prospekte auslegen

Werden schöne und gute Prospekte ausgelegt, greifen Kunden in der Regel zu, ohne darüber auch nachgedacht zu haben. In den meisten Fällen, wird die Werbung dann erst zu Hause genauer angesehen und sie entscheiden sich, ob sie sich für das Produkt interessieren oder nicht. Es empfiehlt sich aus diesem Grund, wenn keine großen Kataloge oder teure Broschüren in den Prospektständer gelegt werden. Es reichen kleine Prospekte vollkommen aus.

Passen Sie das Prospekt dem Prospektständer an

Haben Sie sich bereits auf die Suche nach einem passenden Prospektständer gemacht, dann haben Sie mit Sicherheit auch festgestellt, dass die Auswahl hier sehr vielfältig ist. Sie sind nicht nur in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich, sondern vor allem auch in vielen verschiedenen Größen. Sehr beliebte ist vor allem die Masse DIN A4. Doch können Sie sich auch für Ständer in den Größen DIN A4 oder DIN A5 entscheiden.

Am besten ist es, wenn Sie sich bei der Wahl des passenden Prospektständers auf die Größe des Werbemittels orientieren. Wenn Sie jedoch ein wenig Flexibilität bevorzugen und mehrere unterschiedliche Prospekte aushängen möchten und dies in verschiedenen Größen, dann bieten sich um Beispiel auch Wandhalter mit mehreren Prospekttaschen sehr gut an.

Legen Sie viel Wert auf eine gute Präsentation

Nur wenn das oder die Prospekte auch gut präsentiert werden, können Sie die Aufmerksamkeit der Kunden wecken. Am besten ist es, dass der Ständer mehrere unterschiedliche Fächer aufweist. Achten Sie darauf, dass alle Fächer mit einem anderen Prospekt belegt werden. Dies ist für Kunden viel ansprechender, als wenn alle Fächer mit nur einem Prospekt befüllt werden. Ebenfalls sollte die Prospekte nach Thema sortiert werden. Außerdem sollten Sie hier auf die Optik sehr viel Wert legen. Das Prospekt sollte farblich auch zum Ständer passen.

Prospekte auffüllen

Immer wieder werden Prospekte von den Kunden aus dem Prospektständer herausgenommen und zurückgelegt. Jedoch achten viele Kunden nicht darauf, ob Sie das Prospekt in das richtige Fach wieder zurücklegen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich hier, dass Sie die Prospekte mehrere Male am Tag kontrollieren und wenn nötig auffüllen als auch wieder Ordnung schaffen.

Weniger ist mehr

Bei der Wahl des passenden Prospektständers sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass weniger auch mehr ist. Kaufen Sie keinen Prospektständer mit vielen Fächern. Wenn viele unterschiedliche Prospekte angeboten werden, kann dies für den Kunden sehr schnell verwirrend wirken und er geht weiter, da er sich nicht die Mühe geben möchte, das passende Prospekt herauszusuchen. Es reicht vollkommen aus, wenn der Prospektständer in etwa bis zu 4 Fächer aufweist. Achten Sie darauf, dass der Prospektständer auf keinen Fall überfüllt aussieht, schnell sieht es hier dann auch nach Unordnung aus.

Im Internet finden Sie eine sehr große Auswahl an unterschiedlichen Prospektständer, bestimmt ist darunter auch der Geeignete für Sie dabei.

----