Schule: Bußgeldandrohung wegen Masern

Der renommierte Impfexperte und Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin beantwortet Fragen seiner Leser auf dem Portal "Impfkritik.de".

Tolzin berichtet wie folgt: "Frage:

Guten Tag, wir sind jetzt fast 2 Jahre in Deutschland und leider wurde uns vor den Ferien vom Gesundheitsamt ein Brief geschickt, wonach wir einen Impfnachweis gegen die Masern vorweisen sollen. Den haben wir aber nicht, da die Masernimpfung in der Schweiz kein Pflicht ist und ich auch eigentlich keine Impfbefürworterin bin.

Ich bin ein bisschen verunsichert und ratlos, ob es überhaupt richtig ist, meine Kinder nicht zu impfen. Leider finde ich zu wenig Material zu dem Thema. Ich danke Ihnen für jeden Hinweis und eine Antwort. Mit freundlichen Grüßen, A. T.

Antwort:

Was wird denn als rechtliche Grundlage für diese Forderung genannt? Geht es um Kita oder Schule? Ich empfehle mein Buch „Macht Impfen Sinn?“ Dort erfahren Sie alle wichtigen Argumente im Zusammenhang mit Impfungen.

Frage:

Danke für die Antwort. Es geht um die Schule. Wenn mit Bußgeld etc. gedroht wird, fühle ich mich ein bisschen verloren und alleine und würde gerne Tipps bekommen, Mit freundlichen Grüßen, A. T.

Antwort:

Bei solchen Anschreiben und Aufforderungen muss immer die rechtliche Grundlage angegeben sein. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Aufforderung ignorieren.

Suchen Sie dann das entsprechende Gesetz im Internet und prüfen Sie, was dort tatsächlich steht. Das ist das kleine 1x1 des mündigen Bürgers.

Auf jeden Fall hat die Schulpflicht in Deutschland den Vorrang vor der Masern-Immunitäts-Nachweis-Pflicht.

Diese wird übrigens inzwischen von den Gerichten unterschiedlich interpretiert, so dass ein Bußgeld nicht unbedingt zwangsläufig ist, allerdings muss man sich entsprechend wehren.

Jedenfalls gilt: Keine öffentliche Schule darf Ihr Kind wegen seinem Impf- oder Immunitätsstatus zurückweisen. Lassen Sie den Antikörpertiter Ihres Kindes auf Masernantikörper testen, vielleicht reicht der ja aufgrund einer stillen Feiung bereits aus. Damit wären Sie sozusagen aus dem Schneider.

Ansonsten kann ich Ihnen nur dringend ans Herz legen, sich mit gleichgesinnten Eltern in Ihrer Nähe zu vernetzen, z. B. über einen unserer impfkritischen Elternstammtische, www.impfkritik.de/stammtische.

Wir von der Redaktion können leider nur einen Bruchteil der vielen Anfragen von betroffenen Eltern bearbeiten. Viele Grüße, Hans Tolzin"

Quelle: Impfkritik