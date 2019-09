Renault-Chef verspricht günstige Elektroautos

Renault-Chef Thierry Bolloré erwartet innerhalb von fünf Jahren das erste Elektroauto in Europa, welches 10.000 Euro kostet. "Wir arbeiten daran. Und es wird weit weniger als fünf Jahre dauern, bis ein solches Auto in Europa auf den Markt kommt", sagte Bolloré dem "Handelsblatt".

Die Preise für Elektroautos müssten dramatisch sinken. "Das ist eine Notwendigkeit." Als Antwort auf die Klimawandel-Debatte sieht er Elektromobilität und Hybridautos: "Die Autoindustrie unternimmt große Anstrengungen um grüner zu werden."



Die Dieseltechnologie hält er dagegen für ein Auslaufmodell: "Ich glaube, dass die Debatte fatal für den Diesel war. Der Kampf in der öffentlichen Diskussion hat die Technologie getötet", sagte Bolloré. Gesetzliche Anforderungen hätten außerdem saubere Diesel immer teurer gemacht. "Die Dieseltechnologie steht heute in Bezug auf die Kosten im Wettbewerb mit Hybrid- und Elektromotoren, insbesondere für Kleinwagen. Welchen Platz hat der Diesel am Ende noch? Vielleicht werden wir Diesel noch auf dem Land sehen, dort wo die Menschen große Distanzen zurücklegen müssen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur