Die Mitarbeiter des AKW Saporoschje, die nun einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben, sind in der Lage, die nukleare Sicherheit des Kraftwerks in vollem Umfang zu gewährleisten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das verkündete Renat Kartschaa, ein Berater des Generaldirektors des russischen Atomenergieunternehmens Rosenergoatom, am Dienstag gegenüber TASS.

Ihm zufolge verfügt die russische Nuklearindustrie über einen ausreichenden Pool qualifizierter Fachkräfte, die einen eventuellen Personalmangel im Kernkraftwerk Saporoschje ausgleichen können.

Das AKW Saporoschje ist das größte in Betrieb befindliche Kernkraftwerk in Europa. Russland hatte es am 28. Februar während der ersten Tage seiner Sonderoperation in der Ukraine unter seine Kontrolle gebracht."

