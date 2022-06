DAX zum Wochenstart fester - Energieversorger schwach

Zum Wochenstart hat der DAX Kursgewinne verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.186,07 Punkten berechnet, ein Zuwachs in Höhe von 0,52 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Nach einem anfänglich sehr freundlichen Start am Vormittag wurde bis zum Abend aber ein Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Überdurchschnittlich im Plus lag die Aktie von Hellofresh mit einem Plus von über fünf Prozent kurz vor Handelsschluss, mit etwas Abstand gefolgt von Bayer, Continental und Fresenius, die zu diesem Zeitpunkt um die drei Prozent zulegten. Deutlich im negativen Bereich rangierten unter anderem die Papiere der Energieversorger RWE und Eon, während die Energiekosten weiter zulegten.



Öl verteuerte sich um rund 1,5 Prozent, Gas kostete rund ein Prozent mehr als am Freitag.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0612 US-Dollar (+0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9423 Euro zu haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur