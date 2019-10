IT-Verband Bitkom schlägt wegen Fachkräftemangel Alarm

Der Fachkräftemangel im IT-Sektor bedroht nach Einschätzung des Digitalverbands Bitkom zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Es fehle an Spezialisten quer durch alle Branchen und gerade auch in der öffentlichen Verwaltung, sagte Verbandspräsident Achim Berg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Er warnte, jede offene Stelle bedeute "geringeres Wachstum, gedrosselte Wertschöpfung, Verlust an Innovationen und Rückstand im Standortwettbewerb", so der Bitkom-Präsident weiter. Laut Bitkom hat der Mangel an IT-Spezialisten einen "historischen Höchststand" erreicht. Ende vergangenen Jahres seien rund 82.000 Stellen für IT-Experten in Deutschland unbesetzt gewesen.



Der Verband geht davon aus, dass die Zahl im laufenden Jahr noch weiter gestiegen sei. Genaue Zahlen wolle Bitkom im Dezember veröffentlichen, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Um den Fachkräftemangel entgegenzutreten, fordert der Branchenverband, dass Deutschland sich "für qualifizierte Zuwanderung" öffne. Für Digitalexperten aus aller Welt müsse es attraktiver werden, in Deutschland zu leben. Als weitere Maßnahmen fordert Bitkom, in Schulen noch mehr Digitalkompetenzen zu vermitteln und Frauen stärker für technische Berufe zu begeistern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur