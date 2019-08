Neuer Konkurrent für die Deutsche Börse startet

Der britische Finanzkonzern IG Group will etablierten Börsenbetreibern mit einem neuen europäischen Handelsplatz Marktanteile abnehmen. Die Handelsplattform Spectrum werde am Montag in Frankfurt an den Start gehen, sagte Spectrum-Chef Nicky Maan dem "Handelsblatt".

Maan weiter: "In fünf Jahren möchten wir der wichtigste Handelsplatz für Privatanleger sein." Privatanleger können nicht direkt bei Spectrum handeln, aber über Banken und Broker – in Deutschland beispielsweise über ING, Comdirect oder die Consorsbank. Solchen Firmen wolle er als Kunden gewinnen, sagte Maan dem "Handelsblatt".

Spectrum wird von der deutschen Finanzaufsicht Bafin reguliert. Die Firma sei schlanker aufgestellt und deshalb billiger als traditionelle Anbieter wie die Deutsche Börse oder die Börse Stuttgart, so Maan weiter. "Wir haben einen Handelsplatz gebaut, der ganz auf Privatanleger ausgelegt ist. Deshalb haben wir viele Dinge weggelassen, die es bei bestehenden Börsen gibt und die viel Geld kosten." Auf die Nutzung eines "Clearinghauses" verzichte man beispielsweise. Spectrum bietet den Handel in acht europäischen Ländern an: neben Deutschland noch in Frankreich, Italien, Schweden, den Niederlanden, Irland, Norwegen und Spanien. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: