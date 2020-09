DAX kaum verändert - Deutsche Wohnen beendet Aktienrückkaufprogramm

Am Montag hat sich der DAX kaum verändert gezeigt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.193,66 Punkten berechnet, ein leichtes Minus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Infineon Technologies mit Gewinnen von knapp drei Prozent, vor den Werten von Continental und Covestro. Am Ende der Liste mussten die Papiere von Deutsche Wohnen Kursverluste von über drei Prozent hinnehmen, hinter den Aktien von RWE und der Deutschen Boerse. Die Anleger von Deutsche Wohnen zeigten sich verärgert von der Nachricht, dass der DAX-Konzern das eigentlich bis zum 30. Oktober angesetzte Aktienrückkaufprogramm nun vorzeitig an diesem Montag beendet.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1875 US-Dollar (+0,31 Prozent).



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.959,78 US-Dollar gezahlt (+1,00 Prozent). Das entspricht einem Preis von 53,06 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur