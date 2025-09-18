Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft US-Börsen nach Fed-Schritt ohne klare Linie

US-Börsen nach Fed-Schritt ohne klare Linie

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
Börsenparkett Dow Jones
Börsenparkett Dow Jones

Ryan Lawler - Gemeinfrei

Nach der ersten Zinssenkung des Jahres zeigten sich die US-Indizes uneinheitlich: Dow fester, S&P 500 und Nasdaq 100 leichter. Zahlen und Marktpreise laut dts über FinanzNachrichten.de; Devisen, Gold und Öl ebenfalls mit moderaten Ausschlägen.

An der Wall Street dominierten am Mittwochabend Abwarten und Positionsanpassungen. Der Dow Jones schloss bei 46.018 Punkten (+0,6 %), während der S&P 500 kurz vor Schluss um 0,1 % auf rund 6.600 Punkte nachgab und der Nasdaq 100 bei etwa 24.225 Punkten 0,2 % im Minus lag. 

Die US-Notenbank hatte zuvor den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt – ein Schritt, der von den Terminmärkten erwartet worden war und daher keine neue Kaufwelle auslöste. Die Einordnung der Märkte: Der Schritt stützt das Soft-Landing-Narrativ, liefert aber keinen positiven Überraschungseffekt für bereits hoch bewertete Aktien.

Im Umfeld der Entscheidung zeigte der Euro am Abend 1,1825 US-Dollar, Gold bewegte sich bei 3.660 US-Dollar je Feinunze (−0,8 %) und Brent-Öl notierte um 67,88 US-Dollar (−0,9 %). 

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf achtet der Markt nun auf die Signale aus dem „Dot Plot“ und die Tonlage der Fed: Zwei weitere kleine Schritte wären gemäß der veröffentlichten Projektionen möglich – größere Impulse hängen jedoch an den kommenden Arbeitsmarkt- und Preisdaten. 

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kette in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige