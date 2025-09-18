US-Börsen nach Fed-Schritt ohne klare Linie

Nach der ersten Zinssenkung des Jahres zeigten sich die US-Indizes uneinheitlich: Dow fester, S&P 500 und Nasdaq 100 leichter. Zahlen und Marktpreise laut dts über FinanzNachrichten.de; Devisen, Gold und Öl ebenfalls mit moderaten Ausschlägen.

An der Wall Street dominierten am Mittwochabend Abwarten und Positionsanpassungen. Der Dow Jones schloss bei 46.018 Punkten (+0,6 %), während der S&P 500 kurz vor Schluss um 0,1 % auf rund 6.600 Punkte nachgab und der Nasdaq 100 bei etwa 24.225 Punkten 0,2 % im Minus lag.

Die US-Notenbank hatte zuvor den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt – ein Schritt, der von den Terminmärkten erwartet worden war und daher keine neue Kaufwelle auslöste. Die Einordnung der Märkte: Der Schritt stützt das Soft-Landing-Narrativ, liefert aber keinen positiven Überraschungseffekt für bereits hoch bewertete Aktien.

Im Umfeld der Entscheidung zeigte der Euro am Abend 1,1825 US-Dollar, Gold bewegte sich bei 3.660 US-Dollar je Feinunze (−0,8 %) und Brent-Öl notierte um 67,88 US-Dollar (−0,9 %).

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf achtet der Markt nun auf die Signale aus dem „Dot Plot“ und die Tonlage der Fed: Zwei weitere kleine Schritte wären gemäß der veröffentlichten Projektionen möglich – größere Impulse hängen jedoch an den kommenden Arbeitsmarkt- und Preisdaten.

Quelle: ExtremNews