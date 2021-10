Mit nur einem Tweet: Musk erhöht Wert seiner Lieblings-Kryptowährung

Der Preis der Lieblings-Kryptowährung von Elon Musk, Dogecoin, ist nach seinen Tweets um 8,6 Prozent gestiegen und hat die 0,27-Dollar-Marke überschritten. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Nachdem der Dogecoin-Mitbegründer Billy Marcus am Sonnrag per Twitter aufgefordert hatte, „Dogecoin absurd zu halten“, postete Elon Musk zuerst ein Emoji mit herausgestreckter Zunge. Weiter kam die Zeichnung eines Hundes mit einer Rakete in den Pfoten.

Der Kurs der Kryptowährung sprang nach den Tweets des CEO von Tesla und SpaceX auf bis zu 0,27 Dollar (0,232 Euro). Im Laufe des Tages nahm Musks Lieblings-Kryptowährung um 8,6 Prozent an Wert zu und wird mit Stand 19:00 Uhr MEZ mit0,25 US-Dollar gehandelt.

Der Dogecoin-Kurs hängt laut der Zeitung „Wirtschaftswoche“ nicht zuletzt von der Laune seiner prominenten Befürworter ab. Es ist nicht das erste Mal, dass der Kurs der „Meme“-Kryptowährung nach einem Tweet kräftig gestiegen ist. Auch im Winter dieses Jahres hatte der Coin nach Musks Tweet an Wert gewonnen. Im Mai dann, so die „Wirtschaftswoche“, sprang der Dogecoin-Kurs über Nacht um 28 Prozent, nachdem Musk in einer TV-Sendung von Dogecoin als „Hustle“ (Auf Deutsch etwa „Abzocke“) gesprochen hatte."

Quelle: SNA News (Deutschland)