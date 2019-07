Immer mehr Berufstätige im Urlaub erreichbar

70 Prozent der Berufstätigen sind im diesjährigen Sommerurlaub dienstlich erreichbar. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde. 2018 waren noch 64 Prozent der Berufstätigen im Urlaub beruflich ansprechbar.

65 Prozent der Befragten gaben an, per Kurznachricht für ihren Arbeitgeber, ihre Kollegen oder Geschäftspartner erreichbar zu sein. 58 Prozent gehen dafür auch ans Telefon und mehr als jeder Vierte (26 Prozent) ruft während des Urlaubs seine beruflichen E-Mails ab. Aber vor allem Jüngere setzen sich bewusst Grenzen: So gaben 36 Prozent der 16- bis 29-Jährigen an, in ihrem diesjährigen Sommerurlaub nicht erreichbar zu sein. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 25 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 29 Prozent. Für die Umfrage befragte Bitkom Research telefonisch genau 1.003 Bundesbürger ab 16 Jahren, darunter 339 Berufstätige, die einen Sommerurlaub machen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur