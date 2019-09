EasyJet will größte Fluglinie in Berlin werden

Der Vorstandschef des britischen Billigfliegers EasyJet, Johan Lundgren, hat den Plan bekräftigt, größter Fluganbieter in Berlin zu werden. Dem Nachrichtenmagazin "Focus" sagte Lundgren auf eine entsprechende Frage: "Das bleibt unser Ziel, und wir haben heute schon 35 Maschinen in Berlin stationiert: 23 in Tegel und zwölf in Schönefeld."

EasyJet biete im Jahr 14 Millionen Sitze an und bediene mehr als 100 Ziele. Damit sei Berlin EasyJets zweitgrößter Standort nach London-Gatwick. "Daran sehen Sie die Bedeutung", sagt Lundgren dem "Focus": "Berlin ist die zweitgrößte Metropole in der EU und ab 31. Oktober nach dem Brexit womöglich die größte." Quelle: dts Nachrichtenagentur

