DAX setzt Erholung fort - Hoffnung auf Ende des Handelsstreits

Am Mittwoch hat der DAX seine Erholung fortgesetzt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.893,32 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Marktbeobachtern zufolge standen auch am Mittwoch die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Fokus der Anleger. Auch wenn noch keine Ergebnisse der Verhandlungen veröffentlicht wurden, rechnen Beobachter mit Fortschritten.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care, Wirecard und Continental. Die Aktien der Deutschen Bank, von Eon und von Beiersdorf rangierten entgegen dem Trend im Minus am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1516 US-Dollar (+0,65 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

