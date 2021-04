Possehl Erzkontor eröffnet "Europazentrale" in Düsseldorf

Das Possehl Erzkontor setzt seine Strategie Road#2024PLUS weiter konsequent um. Ellen Steger, Head of Region Europe, und ihr Team steuern die europäischen Aktivitäten des Rohstoffexperten ab sofort von der Rheinmetropole Düsseldorf aus. Hierzu gehören neben dem reinen Handel auch der wachsende Markt der Aufbereitung und des Recyclings von Rohstoffen.

Damit schafft das Unternehmen eine neue Anlaufstelle, um europäische Kund*innen und Lieferanten zukünftig noch besser und effektiver zu betreuen. "Die Eröffnung unseres neuen Büros im Herzen Europas unterstreicht, dass wir es mit unserem Transformationsprozess ernst meinen", sagt Jan Weber, CEO des Possehl Erzkontors. "Mit dem neuen Standort stärken wir unsere Marktposition in Deutschland und Europa." Das neue Büro des Possehl Erzkontor befindet sich in unmittelbarer Nähe des Düsseldorfer Flughafens.

Neben Europa schaffte das Erzkontor in den letzten Monaten auch in Nordamerika, Südamerika und Asien neue Vertriebsstrukturen mit jeweils einer oder einem Head of Region. Diese Entwicklung ist Teil der neuen Strategie Road#2024PLUS des Handelsunternehmens, die CEO Jan Weber gemeinsam mit seinem Management-Team entwickelt hat. Das Unternehmen will sich bis 2024 stärker vertikalisieren und diversifizieren, um für seine Kunden weltweit erste Anlaufstelle für Rohstoffe zu sein.

Quelle: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG (ots)