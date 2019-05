Umfrage: Smartphones stehlen täglich über eine Stunde Arbeitszeit

Vier von fünf Angestellten (79%) nutzen das Smartphone am Arbeitsplatz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Forsa-Umfrage, die im Auftrag der Jobbörse Jobware durchgeführt wurde. Das konzentrierte Arbeiten wird so in seinem "Flow" immer wieder durch die Benutzung des Smartphones gestört.

Über 1.000 Freiwillige beantworteten verschiedene Fragen zum Thema Arbeit. Dabei zeichnet sich ein klarer Trend ab: 60% der Angestellten schauen ein Mal pro Stunde auf das Smartphone. Weitere 19% nutzen es sogar mehrfach pro Stunde. Besonders beliebt sind Social Media-Aktivitäten wie das Chatten mit Freunden (59%). Da ist es nicht verwunderlich, dass viele Deutsche es begrüßen würden, wenn das Smartphone beispielsweise in Bildungseinrichtungen (36%) oder Kitas (25%) abgegeben werden muss. Aber auch für Polizisten (28%) sowie Kranken- (22%) und Altenpfleger (18%) sollte es tabu sein, so die Teilnehmer. Verleitet das Smartphone zur Unproduktivität? Die Jobbörse Jobware untersucht regelmäßig den Bewerbermarkt, um frühzeitig ungenutzte Potenziale identifizieren zu können. Der Trend-Report 2019 wurde im Auftrag durch die forsa marplan Markt- und Mediaforschung erstellt. Hierzu wurden über 1.000 Erwerbstätige im Alter von 18 bis 60 Jahren im Rahmen einer repräsentativen Zufallsauswahl befragt. Quelle: Jobware GmbH (ots)

Anzeige: